«Il Centro Meccano è abbandonato» 

Materassi e altri rifiuti accatastati negli spazi esterni della struttura, le porte delle sale che custodiscono computer e attrezzature che si aprono facilmente e il cancello d’ingresso protetto da un lucchetto sganciato: il Centro Meccano, tra degrado e incuria, rischia di finire nel mirino di vandali e ladri. Secondo i piani dell’amministrazione comunale dovrebbero ospitare un polo medico d’eccellenza e la sede dell’Università della terza età di Capoterra, ma per ora le due ali della struttura della zona di Sant’Angelo sembrano in totale abbandono.

La denuncia

La situazione di degrado è stata toccata con mano dall’ex sindaco Francesco Dessì, consigliere di minoranza e componente della Commissione di vigilanza, che ha effettuato un sopralluogo nel Centro Meccano. «L’aspetto che mi ha colpito di più è la facilità con cui un malintenzionato potrebbe introdursi all’interno della struttura - dice Dessì - tralasciando il lucchetto del cancello d’ingresso che qualcuno ha dimenticato di chiudere, le porte scorrevoli dei locali sono facilmente apribili. Dove venivano somministrati i vaccini anti-Covid sono presenti ancora computer, lettini medici, e attrezzatura per il fitness: se fossi stato un ladro, non avrei avuto problemi a portare via quello che volevo». Dessì, inoltre, sottolinea la condizioni in cui versa la parte esterna: «Ci sono materassi, piatti e stoviglie abbandonati in cortile e altra immondizia lasciata proprio sotto uno dei portici. Questo luogo, prima che l’amministrazione comunale decidesse di mettere alla porta le due associazioni di volontariato che qui avevano la loro sede, non versava in queste condizioni».

Il Comune

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come il Centro Meccano non resterà un luogo inutilizzato a lungo: «L’iter burocratico per l’apertura del centro medico convenzionato è ormai alle battute finali, presto i cittadini potranno contare su una struttura all’avanguardia che ospiterà un centro di riabilitazione. Per quanto riguarda il trasferimento dell’Università della terza età, saranno necessari alcuni interventi per adeguare la struttura alle esigenze dei soci: stiamo reperendo i fondi proprio per portare avanti questi lavori. Sinora non è stato possibile smaltire i materassi presenti nel cortile che appartenevano a una delle associazioni ospitata nel Centro Meccano, perché non potevamo conferirli al Tecnocasic a causa di alcuni problemi tecnici. Per quanto riguarda la sicurezza dell’intera area, vigileremo meglio affinché i locali del Centro Meccano non corrano alcun rischio».

