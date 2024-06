Il Centro Meccano alla protezione civile 

Rischiano di restare ancora senza una sede i tanti iscritti dell’Università della terza età di Capoterra. L’ala del Centro Meccano che era stata loro promessa verrà assegnata all’associazione di protezione civile Grusap. Sembrava tutto fatto dopo il sopralluogo del presidente dell’Ute, Tore Caboni, insieme agli amministratori comunali e i tecnici, e la promessa che, una volta adeguati gli spazi per accogliere lezioni e conferenze, lo stabile della zona di Sant’Angelo sarebbe diventata la nuova sede dell’Università.

Adesso la doccia fredda: con una delibera della Giunta, invece, l’amministrazione Garau ha fatto dietrofront. Una beffa per i tanti iscritti dell’Ute, che ora sperano che il Comune individui presto una nuova sede.

L’associazione

«Nei giorni scorsi ci è stato comunicato che lo spazio a noi promesso sarebbe andato al Grusap – dice Tore Caboni -, dall’amministrazione abbiamo però ricevuto garanzie che verrà presto individuato un altro luogo adatto alle nostre esigenze. Ormai la sede storica di Poggio dei Pini non è più adatta alle nostre attività, in quei locali si possono organizzare solo gli appuntamenti meno partecipati, per il resto è necessario chiedere costantemente la disponibilità di altri locali».

E così ai soci dell’Università della terza età non resta che bussare alle porte delle parrocchie di Capoterra, Poggio dei Pini e Frutti d’Oro, per avere quello spazio necessario all’organizzazione di incontri che coinvolgono anche ottanta persone. «Durante l’ultimo anno c’è stata una crescita esponenziale del numero degli iscritti – spiega Caboni -, quando si tengono lezioni di materie come Archeologia o Botanica, l’interesse è molto alto e i partecipanti sono davvero troppi per la sede di Poggio dei Pini. Solo con dei locali adeguati al numero dei nostri iscritti la nostra attività può avere un futuro: confidiamo nell’amministrazione comunale per avere presto una sede tutta nostra».

Il dibattito

L’ex sindaco, Francesco Dessì, sottolinea il valore sociale dell’Ute: «La loro attività è un collante sociale per la nostra comunità, unisce i cittadini del centro e delle lottizzazioni, e permette agli anziani di non sentirsi mai soli. Non discuto il lavoro che il Grusap fa per il nostro territorio, ma è doveroso trovare una soluzione per l’Ute».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, garantisce il massimo impegno dell’amministrazione per risolvere una volta per tutte il problema degli studenti della terza età: «Abbiamo dato la nostra parola, siamo al lavoro per trovare uno spazio idoneo alle loro necessità, un luogo che sia baricentrico e dotato di parcheggi, in modo da permettere agli iscritti di tutto il territorio di prendere parte alle attività in maniera agevole. Tra le soluzioni ipotizzate, c’è anche l’altra ala del Centro Meccano, oggi inutilizzata».