Il Centro Kick Boxing si fa valere a Milano 

Buona trasferta a Milano, per gli atleti del Centro Kick Boxing Sestu, ai tornei open dell’European Fighters League. Primo posto per Lorenzo Mameli, Riccardo Porcu, Jason Piras e Nicolò Zonca, nella categoria 10-13 anni, mentre nella categoria 6-10 anni, hanno pareggiato Tomaso Bassu, Giuseppe Tamburrano e Edoardo Bassu. Nella categoria adulti, peso 70 kg, Francesco Nossardi, Mattia Cau e Carlo Nossardi hanno conquistato l’argento. La squadra era guidata dai tecnici Luciano Cau e Nicola Ugas, e schierava 10 atleti, mentre al torneo i partecipanti erano circa 600. (g. l. p.)

