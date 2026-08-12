Il centro intermodale trasloca 

Nel triangolo ferrovia-cimitero-Alberghiero c’è un’area di 12.354 metri quadrati che si candida ad accogliere il nuovo centro intermodale di Tortolì. Non che quello di San Michele sia vecchio (è stato inaugurato nel 2019 dopo una lunga attesa), ma in Comune sostengono che la sua posizione non sia adeguata alla funzione che rappresenta. Ecco perché l’ente di via Garibaldi ha permutato il terreno di viale Santa Chiara, di proprietà di un imprenditore di Tortolì, con un’area comunale che insiste in via Matteotti, quartiere Is Cogottis, con destinazione residenziale di espansione e con superficie di 5.507 metri quadrati.

Sguardo al futuro

L’area ricade all’interno della zona degli ambiti di rispetto cimiteriali per i quali è preclusa l’edificazione. Ma l’ipotesi del centro intermodale, una procedura che non si annuncia brevissima, potrà comunque trovare forma e sostanza in virtù della deroga concessa dall’Asl Ogliastra che riduce il parametro da 200 a 50 metri lineari di distanza dal perimetro del camposanto. «Per dare esecuzione a un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - il Consiglio comunale può consentire la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici». Consiglio comunale che, nella seduta di martedì scorso, ha ratificato la volontà votando a favore della proposta di permuta.

Le novità

A conferma che a Tortolì l’urbanistica è un’industria in movimento, il Comune ha siglato anche accordi con la Diocesi di Lanusei e un gruppo di privati. Tutte le proposte sono state votate all’unanimità. Nel primo caso, la Chiesa ha ceduto all’ente dei reliquati lungo il percorso dove transita la pista ciclabile tra Arbatax e Tortolì in cambio di maggiori volumi nel caseggiato dell’ex colonia di via Lungomare. Per effetto dell’accordo, la Curia realizzerà un ascensore esterno con struttura in muratura chiusa e la sopraelevazione del vano scala fino al secondo piano. Il secondo accordo siglato, l’amministrazione rilascia il nulla osta definitivo alla creazione di una lottizzazione nelle proprietà Burchi-Pisanu-Nieddu in via Taramone, lungo la circonvallazione est. Un insediamento abitativo di 36 unità.

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