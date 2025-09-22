«Il centro intermodale? Rischio caos» 

«Il centro intermodale sta per essere inaugurato. Nonostante le dichiarazioni entusiastiche di Arst non c’è alcun miglioramento né su ferro, né sul servizio autobus». Claudio Solinas, portavoce del comitato Trenitalia nuorese, boccia le parole di Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, che sottolinea l’importanza della nuova infrastruttura, ormai pronta, nell’area della stazione ferroviaria.

Solinas sostiene che il centro intermodale, terminal per il trasporto pubblico dove si incontrano i treni diretti a Macomer e i bus di Arst e Atp, non garantirà un miglioramento nei collegamenti e rilancia perciò il progetto della nuova linea ferroviaria che possa collegare Nuoro ad Abbasanta.

L’inaugurazione del centro intermodale - insiste - non porterebbe ad alcun beneficio. «Si creeranno continui ingorghi al traffico nella via Trieste con traffico in tilt nelle fasce orarie più sensibile: dalle 7.45 alle 9, dalle 13 alle 14.30 e dalle 17 alle 18», sottolinea in un post sui social. E aggiunge: «Nuoro avrà treni che continueranno ad andare ad una velocità da terzo mondo, con una stazione ferroviaria che chiude per 60 giorni all’anno. Unico caso in Italia e in Sardegna», conclude amaro riproponendo il progetto della Nuoro-Abbasanta legato alla rete ferroviaria nazionale.

