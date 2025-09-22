VaiOnline
Via Trieste
23 settembre 2025 alle 00:26

«Il centro intermodale? Rischio caos» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il centro intermodale sta per essere inaugurato. Nonostante le dichiarazioni entusiastiche di Arst non c’è alcun miglioramento né su ferro, né sul servizio autobus». Claudio Solinas, portavoce del comitato Trenitalia nuorese, boccia le parole di Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, che sottolinea l’importanza della nuova infrastruttura, ormai pronta, nell’area della stazione ferroviaria.

Solinas sostiene che il centro intermodale, terminal per il trasporto pubblico dove si incontrano i treni diretti a Macomer e i bus di Arst e Atp, non garantirà un miglioramento nei collegamenti e rilancia perciò il progetto della nuova linea ferroviaria che possa collegare Nuoro ad Abbasanta.

L’inaugurazione del centro intermodale - insiste - non porterebbe ad alcun beneficio. «Si creeranno continui ingorghi al traffico nella via Trieste con traffico in tilt nelle fasce orarie più sensibile: dalle 7.45 alle 9, dalle 13 alle 14.30 e dalle 17 alle 18», sottolinea in un post sui social. E aggiunge: «Nuoro avrà treni che continueranno ad andare ad una velocità da terzo mondo, con una stazione ferroviaria che chiude per 60 giorni all’anno. Unico caso in Italia e in Sardegna», conclude amaro riproponendo il progetto della Nuoro-Abbasanta legato alla rete ferroviaria nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 