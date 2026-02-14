VaiOnline
Macomer.
15 febbraio 2026 alle 00:27

Il centro intergenerazionale diventa realtà 

A Macomer il centro intergenerazionale è un sogno che diventa realtà. Il complesso immobiliare che fino a tre anni fa ha ospitato le suore salesiane, acquistato dal Comune, diventa un centro per anziani, bambini e disabili. Da qualche mese vi opera il centro di aggregazione sociale, nei giorni scorsi vi è stato trasferito il centro diurno per disabili. Un centro è denominato “AB e D” che sta per anziani, bambini e disabili. Sono sei mila metri quadri di spazi, in un’area di oltre un ettaro. «Stiamo creando un importante luogo, che mette insieme anziani, bambini e disabili, in un progetto quasi unico in Italia - spiega Maria Luisa Muzzu, vice sindaco -. Presto troveranno ospitalità una trentina di anziani, parzialmente autosufficienti. Nel piano terra è operativo, dall’estate, il centro di aggregazione sociale, di recente il trasferimento del centro diurno disabili. C’è spazio per il “Dopo di noi”, che sarà operativo 24 ore su 24 con 5 stanze. Previsti un centro per i malati di Alzheimer e corsi di didattica. «Ci saranno percorsi di crescita e benessere per anziani, bambini e disabili, soprattutto la realizzazione del centro intergenerazionale - dice Muzzu - risolverà tanti problemi per le persone fragili e creerà posti di lavoro. Un progetto che guarda al futuro». (f. o.)

