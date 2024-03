«Il centro Inps non si tocca» 

È battaglia dopo l’annuncio della chiusura del punto Inps di Gavoi a partire da oggi. Sindacati, amministratori e pensionati fanno fronte comune in difesa dell’ufficio. Il sindaco Salvatore Lai ha scritto alla neo governatrice Alessandra Todde che, pur tra mille impegni, ha assicurato attenzione al caso. Dopo gli appelli, come quelli del comitato provinciale e della Cisl, l’Inps convoca un tavolo per martedì a Cagliari. «Sono stato contattato dalla Direzione regionale con cui ora ci confronteremo. Attendiamo fiduciosi, non accetteremo alcuna chiusura o sostituzione del servizio con funzioni telematiche», dice Lai.

Mobilitazione

Per domani, ore 11, in Municipio c’è un incontro tra comitato Inps, sindacati, sindaci del territorio e di Siniscola, Sorgono, Macomer e Lanusei, dove ci sono altre sedi. «Faremo squadra - dice Lai - fin quando non vedremo atti concreti continueremo a lottare. Non consentiremo soprusi sulle nostre comunità». Dice Pietro Deiana, presidente del Comitato provinciale Inps: «Sono misure calate dall’alto che non tengono conto delle specificità territoriali e delle difficoltà di tanti anziani ad accedere ai servizi telematici e a recarsi a Nuoro, dove la carenza d’organico è enorme e le difficoltà per gli appuntamenti pure. Andremo fino in fondo al fianco dei cittadini». Sulla stessa linea l’Unione dei Comuni della Barbagia. La segretaria provinciale della Cisl, Maria Luisa Ariu, dice: «Mai avremmo pensato che il livello di arroganza dell’amministrazione centrale avrebbe raggiunto la vetta di una chiusura liberando, dal primo marzo, l’immobile occupato, così da impedire che qualsiasi rimostranza o legittima protesta possano avere il tempo di bloccare l’iniziativa». E poi: «Chiederemo alla Direzione regionale che una delegazione del territorio venga ricevuta per spiegare le ragioni della nostra opposizione».Al telefono, il direttore regionale Inps, Francesco Ciro Di Bernardo, precisa: «L’attività del punto di Gavoi era da tempo non funzionante. È stata sospesa il 6 luglio per inagibilità dei locali, abbiamo sollevato più volte il problema. Siamo disponibili a ragionare col Comune per realizzare un moderno servizio telematico, in cui i cittadini possono collegarsi con operatori qualificati. Il nostro impegno vuole proseguire al fianco della popolazione. Le altre agenzie territoriali non sono a rischio chiusura».

