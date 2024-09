Il centro in mano a baby bulli 

Il centro città è ostaggio di gruppi di ragazzini che giocano a fare i prepotenti, questa la sacrosanta protesta dei residenti. Dalle 22 fino alle ore antelucane i bulletti della piazzetta che bacia la chiesa di Santa Chiara danno sfogo al peggior repertorio: urla da matti, parolacce, bestemmie, accelerate e impennate su motorini smarmittati fregandosene di chi ci passa ma soprattutto dei residenti. Più gli anziani, le persone che hanno problemi di salute e quanti comunque hanno diritto al giusto riposo protestano e più i prepotentelli da strapazzo rispondono alzando i decibel della maleducazione.

Le proteste

«Ogni giorno e tutte le notti è lo stesso via vai. Questi pischellini tra i 10 e i 16 anni spadroneggiano spavaldamente la zona, sicuri che nessuno possa contrastarli», conferma Carlo Casula. Due notti fa il proprietario di una casa che si affaccia sulla piazzetta ha chiesto, quasi supplicandoli, di lasciarlo riposare in pace e di smetterla di monopolizzare con modi arroganti e fastidiosi giorno e notte il quartiere. Niente da fare, «le risposte potete immaginarle», riferisce un residente.

Per mettere fine all’indegna gazzarra è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri. «Non si può continuare così, va a finire che dalle parole qualcuno esca di testa perché questo non è vivere».

I problemi

Il cuore della città è al limite dell’infarto, nessuno che faccia un check-up serio e se ne prenda cura non solo quando torna utile e comodo per ospitare sagre, manifestazioni, Sartiglia, maratone e ricorrenze militari. L’illuminazione è scarsa, vico Santa Chiara è al buio ma non è l’unica via. Le strade sono una targa per il postino, l’amministrazione comunale da cinquant’anni non ha messo in campo un intervento oltre le due-tre strade che portano a piazza Eleonora. Il decoro un dubbio: proclami, parole. Per chi ci abita solo problemi.

«Vendo tutto»

«Sto prendendo seriamente in considerazione l’idea di vendere casa perché qui è impossibile viverci, siamo in mano a gruppi di ragazzini che ne combinano di cotte e di crude: parolacce, bestemmie e urla. Ci lamentiamo, la notte successiva cambia ma in peggio», racconta Sergio Sechi, uno dei tanti che hanno casa in via Duomo. Il gruppo dei “pischelli” dal sagrato della Cattedrale ha occupato l’area sotto San Francesco e anche lì ne combinano peggio di Carlo in Francia. Qualcosa bisogna fare. Certamente serve un maggior controllo, sicuramente aprire un dialogo sfruttando la Consulta giovanile nata per costruire un ponte tra generazioni. La scuola, le famiglie, la società: il futuro è dei ragazzi, il presente di tutti.

