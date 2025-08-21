VaiOnline
Macomer.
22 agosto 2025 alle 00:40

Il centro giovani punta sulla cultura 

A Macomer parte un nuovo servizio per i giovani e per la comunità.

Si chiama “La veranda” il centro giovani nato grazie all’iniziativa dell’associazione culturale Aps ProPositivo, artefice del festival della resilienza. Mercoledì sera l’apertura ufficiale ha registrato una grande partecipazione di gente, con tanti giovani e adulti.

Il progetto offre ai giovani del territorio uno spazio dove poter coltivare passioni, sviluppare competenze e incontrarsi attraverso attività culturali, sportive e sociali.

La struttura di viale Gramsci diventa quindi un importante presidio, un luogo di aggregazione alternativo al bar, pensato per le nuove generazioni, per contrastare isolamento, spopolamento e disoccupazione, e al tempo stesso rafforzare il tessuto comunitario di Macomer.

«Se ogni persona nella società dedicasse un’ora la settimana agli altri - spiega il presidente di ProPositivo, Gian Luca Atzori - solo Macomer avrebbe 9 mila ore di volontariato la settimana, per aiutare altre persone, costruire qualcosa e migliorare la situazione. Come mettere in atto queste attività? Ecco, il centro dà questa possibilità, uno spazio dove crescere e decidere di andare oltre. Un importante servizio alla comunità».

Il centro sarà aperto quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con format fissi e attività tematiche. «La veranda - dice ancora Atzori - vuole essere un luogo di aggregazione alternativo, in cui consumare anche cibo e bevande, ma dove il fulcro restano le attività culturali, sportive e sociali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

