Il centro giovani apre i battenti, investiti 3 milioni 

Taglio del nastro per il centro giovani “DesTeenazione” di via Monsignor Angioni. Ieri l’inaugurazione della struttura riqualificata grazie a tre milioni di fondi ministeriali.

«Uno spazio polifunzionale che fa parte di un ampio progetto molto ambizioso», spiega la dirigente delle Politiche sociali Lorena Cordeddu. «I veri protagonisti saranno i giovani, con una serie di attività pensate per loro, per le famiglie e le scuole: dall’arte alla musica, sino allo sport». Un progetto nato dalla collaborazione con il terzo settore che fornirà al centro una serie di figure - educatori e psicologi - da affiancare ai ragazzi che lo frequenteranno. Presenti il sindaco Graziano Milia, il parlamentare Salvatore Deidda, la vicesindaca metropolitana Barbara Pusceddu, il referente per l’inclusione dell’Ufficio scolastico Fabio Cocco, la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Anna Cau, e diversi dirigenti scolastici.

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