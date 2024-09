Il centro è un grande  cantiere 

Gonnosfanadiga è un cantiere a cielo aperto.

Da via Porru Bonelli a piazza dell’Olmo fino a via Mutilati, il centro storico del paese è in questi giorni interessato da lavori che hanno portato all’apertura di diversi cantieri. Ruspe, operai, bobine di cavi, polvere e rumori è quanto si respira facendo una passeggiata per le strade dove i gestori di servizi stanno eseguendo dei lavori.

Da una parte a lavorare con i mezzi ci sono gli operai della Tim che stanno procedendo a installare la fibra ottica, dall'altra gli operai dell’Enel che si stanno occupando di interrare i cavi che finora era aerei. Lavori dunque necessari per completare opere già iniziate negli scorsi mesi in altre zone del paese. Nonostante le lamentele di alcuni gonnesi, soprattutto dei commercianti a causa di mancanza di parcheggi per i loro clienti.

