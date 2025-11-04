VaiOnline
Sant’Elia.
05 novembre 2025 alle 00:17

Il Centro di salute messo fuori uso da un atto vandalico 

Forzato lo sportello per rubare il contatore: niente energia elettrica, sospesi i servizi 

A luglio l’inaugurazione, poi l’avvio delle attività per un’integrazione tra servizi sociali e quelli sanitari gestiti da Comune e Asl, lunedì il taglio del nastro della mostra Mappe del Possibile e, all’alba di ieri, la scoperta dell’atto vandalico: qualcuno durante la notte ha forzato lo sportello dell’impianto elettrico scardinando il contatore e lasciando la struttura del Centro di salute di quartiere, in via Schiavazzi, senza corrente con gli inevitabili disagi nell’erogazione dei servizi. Un danno non di poco conto: tecnici e operai cercheranno di rimediare quanto prima. L’ambulatorio della Asl rimarrà chiuso fino a venerdì compreso (ci sarà la reperibilità telefonica) mentre i servizi sociali verranno garantiti negli uffici de La Palma. E anche gli organizzatori della mostra, appena inaugurata, hanno dovuto rivedere – riducendoli – gli orari di apertura alle visite.

La denuncia

Un gesto che lascia l’amaro in bocca. «C’è un senso di rammarico», evidenzia l’assessora comunale alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu, «perché questa struttura è la prima in Sardegna a offrire questo tipo di servizio integrato e importante per gli abitanti. Ovviamente procederemo con la denuncia per quanto accaduto. Speriamo che sia stato un episodio isolato: il Centro è un bene a disposizione di tutta la città e soprattutto del quartiere, e offre un servizio prezioso. Dunque deve essere protetto e tutelato. Come amministrazione andremo avanti con coraggio e impegno e mai ci fermeremo rispetto a quattro vigliacchi che danneggiano un’immobile comunale».

Il blitz

La scoperta dell’atto vandalico è avvenuta ieri mattina. Ben evidenti, all’esterno, i segni del danneggiamento dello sportello dove fino a lunedì notte c’era il contatore. Sono rimasti soltanto i cavi elettrici. La Asl ha chiuso l’ambulatorio, così come non potranno lavorare i servizi sociali in attesa dell’intervento di ripristino del contatore. La speranza è di riaprire lunedì.

La mostra

Ridotti anche gli orari della mostra “Mappe del possibile”, appena inaugurata. Senza energia elettrica ovviamente non potrà esserci illuminazione artificiale. Dunque l’esposizione potrà essere visitata solo durante le ore in cui c’è la luce naturale: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. La speranza è che tutto torni alla normalità entro venerdì.

