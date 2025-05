Il Centro di quartiere devastato dai vandali: «Pugnalata alle spalle» 

Prima hanno provato a entrare nella struttura di via Brianza da uno degli ingressi laterali, più nascosti. Non riuscendoci, hanno mandato in frantumi il vetro della porta principale e una volta all’interno del centro di quartiere StraKrash hanno dato fuoco alla biblioteca, per poi devastare tutto. Un raid avvenuto domenica sera da parte di alcuni vandali, scappati prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. «Una pugnalata alle spalle», commenta una delle coordinatrici, Sara Aliberti. «Per noi che lavoriamo qui da dieci anni, è un grande dolore. Non ci riusciamo a credere che qualcuno abbia potuto compiere un gesto di questo genere».

La sorveglianza

Dal Comune (giunta, maggioranza e minoranza sono compatte) massima vicinanza a chi si occupa delle attività con bambini e ragazzi del quartiere e durissima condanna per un atto inspiegabile. E il sindaco Massimo Zedda annuncia, riferendosi anche ad altri episodi di vandalismo avvenuti negli ultimi giorni in città (danneggiamento servizi igienici del Poetto e furto negli uffici comunali di via Po): «Il Comune ha bisogno di supporto per garantire la sicurezza di tutti e assicurare e tutelare il decoro urbano. Il dialogo con le forze dell'ordine, la questora e il prefetto è costante, per cui auspico al più presto un tavolo comune per effettuare maggiori controlli in ogni quartiere. Allo stesso tempo è necessario intensificare attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria».

L’allarme

L’incendio è scoppiato domenica sera. Sono stati alcuni abitanti della zona a segnalare ai vigili del fuoco il fumo proveniente dai locali di via Brianza. Il rogo è stato spento a fatica e i danni sono ingenti. «Avvieremo subito tutti i lavori necessari per poter riaprire il centro e consentire alla cooperativa di riprendere le loro preziosissime attività», evidenzia l’assessora al Benessere dei cittadini. Ci potrebbero volere due mesi. «Potremmo aver già trovato una soluzione momentanea, grazie all’ospitalità di una scuola del quartiere che potrebbe offrire degli spazi. Così le attività potrebbero riprendere già dalla prossima settimana». Intanto sul raid sono al lavoro le forze dell’ordine. Non ci sono telecamere di sorveglianza.

I numeri

La struttura è ora sorvegliata dalle guardie giurate. «Stiamo ricevendo la solidarietà di tutti», commenta Aliberti che coordina le attività insieme a Salvatore Aru. «Il centro è frequentato da tante persone. Lavoriamo in dieci tra educatori e animatori, professionisti del settore. Vengono da noi circa 70 bambini dai 5 ai 10 anni, e una sessantina di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Svolgiamo il doposcuola, supporto scolastico, laboratori e attività ricreative. Per le famiglie del rione siamo un sostegno. In dieci anni abbiamo subito il furto di alcuni pc nel 2018. Mai un problema».

La vicinanza

Il Comune ribadisce il ruolo fondamentale svolto dal centro di quartiere StraKrash «presidio indispensabile e di sostegno alla comunità, punto di riferimento per tante famiglie che portano i propri figli nel doposcuola. Non saranno questi atti a fermare il nostro impegno per Cagliari». Solidarietà anche da tutti i consiglieri dei centrodestra: «Ferma condanna per il gravissimo atto, un attacco inaccettabile al tessuto sociale del quartiere. Offriamo la nostra piena collaborazione per supportare ogni iniziativa volta a restituire al più presto questo importante spazio alla comunità di Is Mirrionis».

