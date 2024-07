«Il centro della città non sarà uno spazio dedicato solo al cibo» 

Le associazioni di categoria dei commerciati e i residenti del centro storico chiedono un intervento per limitare l’espansione dei locali “food”. «Stiamo studiando lo stato dell’arte per capire chi soffre di più», afferma Carlo Serra da 20 giorni assessore comunale alle Attività produttive. L’esponente della Giunta Zedda un’idea, però, ce l’ha. «Non è plausibile che ogni spazio commerciale si trasformi in bar, pizzeria o gelateria. La città non può diventare un ristorante, devono essere salvaguardate tutte le attività, nell’interesse dei cagliaritani e dei turisti». La bacchetta magica non esiste, anche perché queste trasformazioni commerciali sono comuni a molte città italiane ed europee. «Abbiamo in programma incontri con le parti per capire le esigenze di ognuno e capire quale sarà la linea mediana». I piccoli commercianti e gli artigiani sono sfiancati dai centri commerciali e dalle vendite online. «Devono essere trovate risorse che non sono nella disponibilità dei Comuni ma della Comunità Europea. Bisogna creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA