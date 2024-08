Il Centro del riuso non decolla 

E pensare che erano state organizzate anche alcune giornate informative con tanto di gazebo distribuiti nelle varie zone della città. Tutto per far conoscere ai cittadini il Centro di riuso della De Vizia a Sa Serrixedda, nato con l’obiettivo di evitare le discariche abusive e abbattere la quota di rifiuti indifferenziati.

Mezzo flop

Invece questa sorta di mercatino dell’usato dove puoi lasciare tutti gli oggetti che non usi più e portare via senza spendere un centesimo qualcosa che invece ti può servire, lo conoscono ancora in pochi. E per ora è un mezzo flop. Sono infatti ancora tantissimi i cittadini che non sono a conoscenza dell’esistenza del centro e tra questi, anche molti incivili, che invece la roba che non usano più preferiscono gettarla nelle campagne alimentando le discariche. E non solo: anche in centro nei giorni scorsi in via Gramsci, sono stati abbandonati bustoni di giocattoli come nuovi.

«Io non ero assolutamente a conoscenza di questo centro del riuso» dice Debora Polluce 53 anni, «se l’avessi saputo avrei portato certamente delle cose che non mi servono più ma che mi è persino dispiaciuto buttare via perché erano in ottime condizioni. Se fanno questi servizi ma poi non li pubblicizzano che senso ha?». Maurizia Mameli, 27 anni, aggiunge: «Ho una bambina e le cose che non usa più, che non sono affatto rovinate, le avrei portate volentieri per dare una mano a chi magari ha bisogno, ma non sapevo dell’esistenza del centro del riuso. Sapevo dei contenitori per la raccolta degli abiti usati che peraltro sono trasformati in discariche».

Dove e come funziona

Il servizio invece è attivo da mesi. Ad accogliere gli utenti, il mercoledì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13 ad eccezione delle giornate che ricadano nelle festività, c’è il personale che consegna la merce richiesta. Ad andare per la maggiore, oggi come l’anno scorso, sono soprattutto gli articoli per i bambini: abbigliamento, passeggini, seggioloni, carrozzine e così via e anche attrezzatura per la scuola e tanti giocattoli. Nel centro del riuso vige però una regola ferrea: tutto ciò che viene portato deve essere in bune condizioni. Mentre per il resto c’è ovviamente l’ecocentro.

Scelta online

«Il problema credo sia che non è stata fatta una pubblicità più capillare» dice Rita Serra 67 anni, «io non sono mai andata ma mi sembra una cosa molto utile anche per scoraggiare gli incivili che magari svuotano le cantine e poi buttano tutti in campagna. E poi se a uno serve qualcosa può vedere cosa c’è di utile se anche c’è la possibilità di sceglierlo e guardarlo online».

Tutto quello che è presente al centro del riuso si può infatti consultare tranquillamente sul sito web dedicato: scegli, prenoti e poi vai a ritirare. Invece purtroppo molti preferiscono sbarazzarsi di arredi e oggetti vari gettandoli in giro e deturpando l’ambiente.

