Il Centro del riuso non decolla 

I numeri sono in crescita ma il Centro del riuso comunale, gestito dalla De Vizia a Sa Serrixedda e aperto quasi tre anni fa, stenta a decollare. Molti cittadini continuano a non conoscere il servizio che era stato promosso poco dopo l’apertura con una serie di stand sistemati nei diversi quartieri.

Il sistema

Poi però era calato il silenzio su questa sorta di mercatino dell’usato, dove chi vuole porta capi e oggetti che non gli servono più e chi li vuole ritirare lo può fare senza spendere un centesimo. E non solo: tutto quello che è presente al centro del riuso, si può visionare tranquillamente sul sito web apposito: scegli, prenoti e poi vai a ritirare. Tutto ben organizzato ma poco conosciuto quindi. Eppure è un servizio nato anche con l’intento di porre un freno agli incivili ed evitare che qualcuno si sbarazzi della roba che non serve più gettandola nelle campagne. «Il problema è che in queste cose ci devi stare dietro con campagne stabili», dice il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «ed è per questo, siccome abbiamo tutto l’interesse a promuovere il riuso che faremo partire anche altre campagne di promozione del servizio». Detto questo, «bisogna però considerare che abbiamo una concorrenza molto forte con l’online dove ci si scambiano abiti e oggetti con grande facilità mentre qui è un po’ più complicato perché devi andare a portare la roba. Ma faremo di tutto per far conoscere il centro che ha una funzione importantissima anche per prevenire gli abbandoni».

I numeri

In un anno al Centro di Sa Serrixedda entrano in media 780 prodotti. I prenotati sono 772 e i ritirati 663. A questi se ne aggiungono 107 smaltiti perché in scadenza. Ad andare per la maggiore sono stoviglie e casalinghi oggetti e suppellettili per la casa, giochi e oggetti per lo svago, articoli e accessori per l’infanzia e ancora abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa.Purtroppo però, basta parlare con i cittadini per rendersi conto che in tanti non sanno nemmeno dell’esistenza del Centro.«Non ero a conoscenza del servizio», dice Alice Loddo, «mi sembra una cosa molto interessante anche perché ho molte cose da dare e il pensiero di poter aiutare chi magari si trova in condizioni più difficili, è una cosa molto bella. Lo dovrebbero però pubblicizare di più perché io non ne ho mai sentito parlare». Stessa cosa anche per Diego Vacca, «credo si tratti di una buona cosa anche per prevenire l’abbandono di ingombranti ma non lo conosco. Credo che ci sia molta gente che abbia necessità di articoli come anche mobili che non può permettersi di comprare ma che forse non ne è a conoscenza». Ad accogliere gli utenti, il mercoledì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13 ad eccezione delle giornate che ricadano nelle festività, c’è il personale apposito che consegna la merce richiesta.

