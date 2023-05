Il centro commerciale sposa l’inclusione 

Il Centro Commerciale Olbia Mare è il primo in Sardegna a dotarsi di percorsi facilitati per persone con spettro autistico e disabilità cognitive. Presentato ieri, il progetto “L’inclusione in mostra” nasce in collaborazione con l’associazione SensibilMente Odv ed ha preso avvio con l’inaugurazione della mostra “Verso i 10 anni di Sensibilmente” e l’adesione al progetto Kairos, ideato dall’associazione con il Centro Psicopedagogico Maia. Kairos punta a favorire l’inclusione nel contesto sociale e lo sviluppo delle autonomie personali delle persone con autismo e disabilità cognitive; una mission condivisa con la gestione del Centro Commerciale.

Il progetto si divide in due fasi: l’installazione di mappe realizzate con la comunicazione aumentativa e alternativa basata su pittogrammi e una parte di formazione riservata ai dipendenti degli esercizi commerciali che aderiscono. Soddisfazione della presidente di Sensibilmente, Veronica Asara, dell’assessora alle politiche sociali Simonetta Lai, e della vicesindaca Sabrina Serra. «Siamo molto felici di essere il primo centro commerciale in Sardegna ad avere sviluppato un progetto di questo tipo – ha sottolineato la deputy shopping center manager di Olbiamare, Federica Usai – Come Gallerie commerciali Sardegna portiamo sempre avanti questo tipo di progetti». (v.m.)

