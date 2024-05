Il centro commerciale ora è comunale 

Il Comune di Muravera entra a far parte del Centro commerciale naturale di Costa Rei (Ccn). L’ufficialità arriverà questo pomeriggio con il Consiglio comunale che voterà sia per l’ingresso del Municipio come socio sia per la nomina di un rappresentante dello stesso Consiglio all’interno del direttivo del Ccn. Un passaggio fondamentale per la crescita del Ccn «e soprattutto – spiega Stefano Carta, vice presidente del Centro commerciale – per una collaborazione forte che ci consentirà di far sbocciare definitivamente la splendida località di Costa Rei. Entrambi abbiamo un unico obiettivo, il bene di Costa Rei”.

Vitalità in bassa stagione

Il Ccn, operativo da pochi mesi (anche se sulla carta è stato costituto nel 2023 «ma stiamo procedendo con cautela per non bruciare le tappe», sempre Carta), ha già organizzato tre iniziative tra aprile e maggio: due raduni di auto e moto e “Agrumi e dintorni”, la Sagra degli agrumi a Costa Rei (in collaborazione con Comune e Pro Loco). «Sono andati entrambi molto bene – aggiunge Carta – e il merito è dei soci. C’è voluto coraggio, tempo e denaro ma per la prima volta in bassa stagione si è respirata un’atmosfera di grande vitalità. Il prossimo appuntamento, anche se non organizzato da noi, è il memorial Ale Massessi, domenica 19: invitiamo tutti a partecipare».

Mercatini e senso unico

Nel frattempo ci si appresta ad affrontare la stagione turistica: «Uno dei punti fermi – dice ancora Carta – è il senso unico in via Colombo con l’ipotesi dei mercatini e dell’isola pedonale ogni sera col supporto della Coldiretti. Cercheremo di farci trovare pronti già da giugno». Spettacoli e appuntamenti saranno pianificati assieme all’amministrazione comunale: «Attendiamo l’ingresso ufficiale di un rappresentante all’interno del direttivo. Il 9 giugno è in programma una maratona, forse la prima che sia mai stata fatta a Costa Rei». Le iniziative del Ccn, oltre che dal direttivo (il presidente è Renato Orgiana) vengono studiate dal manager Tony Perseo.

Supporto economico

Il Comune è pronto: «Ci coordineremo in maniera stretta – sottolinea Matteo Plaisant, assessore al Turismo e fra i più indicati ad entrare a far parte del direttivo del Ccn – anche per evitare sovrapposizioni tra Muravera e Costa Rei. Come Comune siamo pronti, fra l’altro, a dare un supporto economico». Già pronta la delibera per l’istituzione del senso unico in via Colombo: «Un’ottima iniziativa – conclude Plaisant – per rivitalizzare Costa Rei anche la sera».

