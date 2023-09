Il centro commerciale naturale riparte rinnovando il direttivo 

Il centro commerciale naturale di San Gavino riparte dopo sette anni con entusiasmo rinnovato e ha eletto il nuovo direttivo: il presidente è Giancarlo Pibiri, il vicepresidente è Carlo Matzeu, la segretaria è Valeria Pintori, Stefano Putzu ricopre il ruolo di tesoriere mentre sono stati eletti consiglieri Cinzia Atzeni e Giacomo Manca. Il direttivo è già al lavoro: «Ora il nostro obiettivo – spiega Giancarlo Pibiri – è di soddisfare le richieste di un paese che purtroppo, per molte ovvie ragioni, ha delle mancanze. Tuttavia siamo fiduciosi di poter lavorare in simbiosi con tutti i commercianti, le associazioni e l’amministrazione. Il nostro scopo è di valorizzare e promuovere il territorio e di rendere più competente il sistema commerciale di cui siamo parte. Il nostro invito ora va ai nostri colleghi a supportarci per rilanciare tutti insieme in nostro amato paese».

È entusiasta l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa: «Il centro commerciale naturale – dichiara – è uno strumento fondamentale per il coordinamento delle attività economiche locali e ora potrà effettuare l'iscrizione all'albo regionale e partecipare alla richiesta di contributi per lo svolgimento delle attività. Da parte dell'amministrazione e dell'assessorato al commercio va un ringraziamento sentito a tutti i commercianti e a tutti i professionisti che hanno perseverato nel raggiungimento di questo obiettivo».

