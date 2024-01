Il Centro commerciale naturale per rilanciare la vita del paese 

I commercianti, le associazioni e privati a Seui puntano sul Centro commerciale naturale per fare squadra, valorizzare l'amore per il proprio paese mettendoci passione, idee, impegno in una strategia di sviluppo e promozione del territorio. I Centri commerciali naturali rappresentano l'antidoto, concettuale e materiale, alla grande distribuzione ai prodotti dell'industria alimentare e culturale. Tante potenzialità per i paesi come Seui che ancora custodiscono, malgrado lo spopolamento, memorie straordinarie di saperi e tradizioni. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Moi ha chiamato a raccolta la comunità, commercianti, associazioni, cittadini, per iniziare a confrontarsi sulle potenzialità di questa strategia economica e culturale.

Nel corso dell'assemblea il sindaco ha spiegato che «nella costituzione di una realtà importante e impegnativa di questo tipo che aprirà a risorse utili per la promozione di un'amplissima gamma di iniziative commerciali e culturali noi amministratori saremo sempre al vostro fianco anche dal punto di vista burocratico amministrativo per facilitare l'iter di nascita di questo Centro commerciale naturale. L'amministrazione da sola non può fare tutto tutti dobbiamo partecipare a sostene l'economia e la cultura del nostro paese». Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale organizzerà a un calendario di incontri con i rappresentanti regionali dei Ccn e di quelli dei territori. (p. m. r.)

