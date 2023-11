Il Centro commerciale naturale mette tutti d’accordo  

A Macomer il Consiglio, all’unanimità, ha votato l’adesione del Comune all’associazione Centro commerciale naturale, presto operativa. Si tratta di un’iniziativa di commercianti e partite Iva per contrastare la crisi e cercare di rilanciare il settore. C’è l’adesione di 75 commercianti, altri possono aggiungersi. L’associazione è stata regolarmente registrata nell’albo. «L’iniziativa potrebbe significare la rinascita delle attività produttive di Macomer, dopo anni di crisi - dice l’assessora Fabiana Cugusi - il Comune darà il supporto, ma il Centro deve viaggiare da solo». Per Luca Pirisi, consigliere di minoranza, è un’iniziativa importante: «Un ottimo esempio di rinascita per la prosperità, che tende a superare le varie problematiche, anche un presupposto per accedere ai finanziamenti». Ottima iniziativa per Rossana Ledda, anche lei della minoranza: «Ha uno scopo sociale importante e sarebbe necessario che le istituzioni non si dimentichino dei commercianti e ci sia dialogo e confronto». Luciana Uda, della minoranza, aggiunge: «Altri commercianti dovranno dare l’adesione e incentivare politiche rivolte alle attività produttive. Il Comune può intervenire con la sistemazione di strade e marciapiedi, che devono diventare decorosi». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA