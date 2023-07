Il centro commerciale  iscritto all’albo regionale 

Una determina regionale attesta il “Consorzio Iglesias Città Regia” come nuovo centro commerciale naturale della città. A darne notizia è il presidente Giuseppe Pilloni, soddisfatto per un traguardo raggiunto. «Credo che la città di Iglesias meriti un nuovo centro commerciale naturale. - dichiara Giuseppe Pilloni - I contributi regionali, sommati a quelli comunali, saranno linfa fresca al fine di pubblicizzarci, organizzare eventi, esortare una città piena di storia, pensare e predisporre dei corsi dedicati (come ad esempio lo studio di una seconda lingua), fidelizzare, ma soprattutto coordinare. Inutile negare l’entusiasmo che si prova per essere riusciti a far sposare il nostro progetto in Regione e farci iscrivere all’albo. Ora si spera che si uniscano anche tanti altri colleghi. L'unione fa la forza, ma sopratutto la fanno i progetti».

Compiaciuto anche il vice presidente Giovanni Cui: «Abbiamo lavorato tanto per raggiungere l’obiettivo - svela - e ora dobbiamo rimboccarci le maniche per proseguire e consolidare questo percorso intrapreso».Per Stefania Tolis, tesoriera del “Consorzio Iglesias Città Regia”: «Il comparto commerciale ha bisogno di punti di riferimento e di linee da seguire, in particolare modo in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo. Sono certa che con il riconoscimento della Regione, si potranno aprire delle nuove prospettive in grado di darci una grossa mano, sia ragionando in termini economici, sia ragionando in termini “d’aggregazione”» .

