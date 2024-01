Il centro commerciale fronte mare 

Non solo nel cuore delle vie dello shopping. Per la prima volta nasce un centro commerciale naturale anche nel litorale quartese, dove pullulano market, farmacie, ristoranti e pizzerie. Attività differenti dai classici negozi di abbigliamento o calzature, ma comunque in grado di dare impulso anche al turismo.

Il progetto

Il nuovo CCn sarà presentato ufficialmente il prossimo febbraio al Centro servizi di Sant’Andrea quando sarà svelato anche il nuovo direttivo. Nel frattempo si sa soltanto che la presidente è Michela Angius, titolare di un centro benessere. «I Centri Commerciali Naturali vogliono rappresentare una risposta alla grande distribuzione» spiegano i soci in un comunicato, «e mirano a valorizzare e salvaguardare le potenzialità commerciali e culturali dei grandi centri città storici ma anche di alcune realtà periferiche. Partiamo con grande entusiasmo e speriamo di fare bene e di avere sempre più adesioni».

Nel programma che sarà stilato nel dettaglio dopo la costituzione di tutto il direttivo nel prossimo febbraio sono previste «varie tipologie di intervento come azioni di fidelizzazione, direct marketing, manifestazioni, animazioni, azioni di pubblicità e comunicazione, valorizzazione architettonica, infrastrutture e mobilità territoriale, consulenze e organizzazione, programmazione e contabilità».

Il centro commerciale naturale del litorale va così ad aggiungersi a quelli di via Porcu e della Via del Mare di viale Colombo con cui per altro si era già avviata una collaborazione. La via del Mare ha infatti portato alcune delle sue iniziative sia del periodo estivo che di quello natalizio , proprio al parco Parodi di Sant’Andrea.

Chi ci sarà

Novità assoluta del nuovo Ccn Flumini è poi anche la partecipazione di medici, personale sanitario e dei centri benessere presenti al Centro Servizi. Per ora in tutto sono una trentina le attività che hanno deciso di aderire.

«Ci siamo resi conto che c’era proprio l’esigenza di creare questo centro commerciale naturale» spiega la presidente Michela Angius, «e in primo luogo tutte le attività presenti nel centro servizi, dal massaggiatore, al laboratorio analisi, al Caf, alla parrucchiera hanno deciso con entusiasmo di partecipare». L’idea, aggiunge, «nasce dal fatto che abbiamo visto che i residenti del litorale, ma anche i tanti turisti che sono arrivati durante l’estate, chiedono sempre più momenti di aggregazione e agevolazioni nelle attività e già in quello che è stato organizzato come i laboratori, c’è stata una grande adesione. Siamo certi che si potrà fare bene». Hanno aderito con entusiasmo B&B, hotel, ristoranti, bar, farmacie e market del litorale che vedono nel Centro Commerciale Naturale Flumini un modo e uno strumento per poter promuovere al meglio le loro attività, attraverso eventi e iniziative da svolgere dal Margine Rosso a Geremeas durante tutto l’anno.