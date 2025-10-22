VaiOnline
Carbonia.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Il centro anziani riapre dopo un anno 

«Lavori conclusi. Finalmente possiamo riprendere le nostre attività» 

Era la notte del 6 novembre dello scorso anno quando qualcuno (rimasto sinora impunito) riuscì a sradicare le pesanti grate di una finestra e poi ad appiccare il fuoco nell’edificio. Il centro anziani del sodalizio “Terza Età” di via Lazio subì danni enormi. Fra pochi giorni, forse già questo lunedì, a un anno esatto da quell’episodio (non il primo) di teppismo di cui pure Carbonia non è esente, i trecento iscritti dell’associazione potranno tornare a casa. Sono infatti terminati, quasi a tempo di record, i lavori di ristrutturazione che il Comune, padrone di casa, si è visto costretto ad eseguire attingendo da un fondo regionale di 200 mila euro (ma si è in attesa del risarcimento assicurativo di 50 mila euro).

L’attentato

Un anno fa quindi quella comunità di anziani venne scossa da un attentato incendiario, tanto grave quanto insensato: molti iscritti, cui per accedere a un minimo di vita sociale e curare la sfera delle relazioni non restava che il centro di via Lazio, si sono trovati spaesati. È scattata una rete di solidarietà coordinata dalle associazioni che si relazionano con la “Terza Età” e dall’assessora al Patrimonio Giorgia Meli che ha fornito sedi provvisorie in cui gli iscritti hanno potuto continuare le attività costituite da corsi, laboratori, incontri. Li hanno svolti nella sala Astarte della Grande miniera e nell’oratorio di via Liguria dove la “Terza Età” è tornata giorni fa in attesa del trasloco definitivo. «Tutti ci hanno offerto aiuto concreto – analizza il presidente Giancarlo Cancedda – anche quando per ragioni logistiche magari non ci era possibile dividerci fra più sedi: ma abbiamo toccato con mano la solidarietà che speriamo non si fermi perché per rimettere del tutto in sesto la sede occorre acquistare qualche arredo». Accantonata la possibilità di rendere subito fruibile a inizio anno un ambiente parzialmente risparmiato dalle fiamme, al Comune non è rimasto che accelerare le procedura per la messa in sicurezza totale. Nel frattempo alcuni anziani hanno dovuto interrompere per non pochi mesi le attività: «Io non potevo sempre raggiungere l’ex miniera - ha sempre rivelato Giuseppina Concas, 85 anni – per diverso tempo non mi è rimasto che restare in casa».

La riapertura

«Considerati i danni della struttura – afferma Cancedda – un anno di attesa è stata ragionevole». D’altro canto, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu «alla celerità con la quale abbiamo impegnato le risorse ha fatto seguito la velocità di esecuzione dei lavori e ora lo stabile è stato riqualificato». Dopo la consegna delle chiavi potrebbero servire 10-15 giorni per gli ovvi allestimenti interni.

