Il centro anziani resta sulla carta 

C’è chi ha deciso persino di promuovere una raccolta firme da presentare in Comune. E chi annuncia che nei prossimi giorni saranno contatti alcuni imprenditori del territorio per capire se qualcuno sia disposto a investire per i più fragili. A Cabras, poco meno di novemila abitanti e tantissimi anziani con bisogno di assistenza giornaliera, serve una casa di riposo. La richiesta già da giorni è sbarcata anche sui social, con accese polemiche e a breve il caso arriverà in Consiglio comunale. La minoranza guidata dal consigliere Gianni Meli è al lavoro per presentare un’interrogazione per capire le intenzioni degli amministratori.

La storia

Circa dieci anni fa una cittadina, vedova senza figli, aveva donato al Comune la sua casa di via de Castro per realizzare un centro anziani. Così si leggeva nel suo testamento. Inoltre aveva lasciato in eredità anche 150mila euro che l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare per trasformare la struttura, oltre a tutti gli arredi. La porta dell’abitazione però è ancora chiusa e gli anziani soli ancora aspettano.

I lavori

Recentemente gli operai sono entrati nuovamente in azione ma il futuro della struttura sembra diverso da quello iniziale. «Al piano terra verrà realizzato un centro diurno per anziani - spiega il sindaco Andrea Abis - il primo piano sarà invece trasformato in due appartamenti che, una volta ultimati, verranno messi a disposizione degli anziani che hanno bisogno di un’abitazione provvisoria. Le prime famiglie che entreranno sono quelle che attualmente abitano nelle case popolari di via Mascagni, quelle abitazioni che dovranno essere ristrutturate con fondi Pnnr». Il sindaco chiarisce i motivi per cui nella struttura donata al Comune non potrà mai nascere una casa di riposo: «È un’abitazione piccola con pochissime stanze. Siamo al lavoro già da tempo per perlustrare le fonti di finanziamento in ambito sociale da parte della Regione ma non sono state ancora programmate – spiega - Per realizzare una struttura del genere con almeno 24 stanze per le esigenza della nostra comunità servirebbero milioni di euro e spazi ampi che al momento non abbiamo». Vista l'esigenza di avere a Cabras una casa di riposo «stiamo valutando la ricerca di investitore privato – aggiunge – Siamo sempre in prima linea per aiutare e gestire gli anziani, ogni mese il Comune paga parte delle rette alle strutture sanitarie dove sono ricoverati i nonnini che hanno bisogno di assistenza». Infine l'appello: «Siamo disponibili ad accogliere nei nostri uffici gli imprenditori locali e non che vogliano mettere in piedi una simile struttura».

