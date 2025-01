“Il Centro all’Opera”  Così rinasce il Civico 

“Il Centro all’Opera” come la volontà di restituire al centro storico di Sassari la fruizione di uno dei gioielli architettonici più amati, e promuovere nell’isola i grandi artisti sardi che si fanno onore nei teatri internazionali. Domani alle 20 il Teatro Civico di Sassari riapre le sue porte ospitando uno dei primi concerti che celebrano la sua restituzione alla città dopo 5 anni di chiusura. “Il Centro all’Opera”, promosso dall’Associazione Ars Aurelia con il contributo e il patrocinio del Comune, rappresenta un momento di rinascita per la comunità, e si avvale del partenariato delle associazioni Contrapunctum e San Domenico Caniga. L’ingresso è gratuito, con possibilità di ritirare un massimo di 2 biglietti a testa fino ad esaurimento posti. Sotto la direzione artistica di Irene Dore e Laura Cocco, in scena Claudia Urru (nella foto), Alessandro Abis, Marta Pluda e Giuseppe La Malfa. Regia di Danilo Coppola.