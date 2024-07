Il centro addestramento dell’Arma aperto ai più piccoli 

La legalità insegnata in riva al mare. Così i bambini che frequentano i campi estivi ieri mattina si sono ritrovati nello stabilimento balneare dell’Arma, anche base addestrativa, al Poetto per una serie di esperienze sul campo: la possibilità di vedere all’opera i cani dell’unità cinofila, di salire su un’auto del nucleo radiomobile e di verificare come funzionano attrezzature utilizzate quotidianamente dai carabinieri, anche quelle usate dal nucleo subacquei, con lezioni nel mare cagliaritano. E poi poter ascoltare i consigli sul contrasto al fenomeno del bullismo e su come riconoscere i maltrattamenti in famiglia e le truffe – soprattutto agli anziani – e quindi anche su come comportarsi e cosa fare.

I messaggi

Per una mattinata dunque i militari hanno animato la base logistica e addestrativa nel lungomare del Poetto seguendo i tanti bambini presenti, che hanno trascorso una giornata diversa rispetto a quelle comunque “piene” organizzate nei vari campi estivi. Nello stabilimento, il tenente colonnello Fabio Saddi ha parlato ai ragazzini, ribadendo l’importanza della cultura della legalità. Ma anche ricordando i tanti “pericoli” della vita quotidiana e di quello che anche i più piccoli possono fare davanti a casi di bullismo, maltrattamenti in famiglia e truffe, in particolare quelle agli anziani. Particolare attenzione per gli insegnamenti sul rispetto delle regole e sulla protezione delle persone più deboli.

I cani

Ovviamente quando dalle parole si è passati alla pratica, i bambini si sono animati ulteriormente potendo salire su un’auto del nucleo radiomobile e usando la strumentazione a bordo. Oppure quando i carabinieri del nucleo subacquei hanno svolto delle esercitazioni, così come quelli del nucleo cinofili. Enorme l’entusiasmo quando sono entrati in azione i cani, abili nel rilevare sostanze pericolose o nel disarmare un soggetto sospetto. Quella di ieri è stata la prima di diverse iniziative che vederanno il coinvolgimento anche di altri centri estivi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA