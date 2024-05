«Il centro abitato e il litorale in stato di grave abbandono» 

«Muravera è in uno stato di abbandono totale e in Comune regna la confusione». Ad attaccare con un doppio comunicato in due giorni – dopo mesi di silenzio – è il gruppo di minoranza Obiettivo Muravera: «Sono innumerevoli – sottolineano Gianfranco Sestu (capogruppo), Francesca Mattana e Andrea Zinzula - le segnalazioni sull’indecoroso stato del territorio. Centro abitato, San Giovanni, Costa Rei, Colostrai. Non si salva nulla. Erbacce, sporco, viabilità da terzo mondo. Segnaletica inesistente, marciapiedi impercorribili. Che senso ha affiggere gigantografie se il paese è in condizioni fatiscenti?».

Per la minoranza la confusione regna anche negli uffici: «L’ufficio deputato alla cura del territorio è stato nuovamente smembrato e rivoluzionato, ancora una volta – aggiungono i tre consiglieri - Alla luce di questi cambi tuttavia non sono stati deliberati atti di indirizzo volti a tracciare degli obiettivi fattibili, chiari e raggiungibili. A chi spetta indirizzare la programmazione? Perché si continua a navigare a vista, mettendo a punto interventi sporadici e non prioritari?».

Sempre secondo la minoranza, «le azioni devono avere un filo logico, obiettivi chiari e realizzabili. Ma tutto questo è utopia se a regnare è il caos. Interno ed esterno alla casa comune. Tre anni e mezzo sono più che sufficienti per tirare le somme di un percorso amministrativo del tutto deludente». (g. a.)

