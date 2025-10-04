Il centenario Gabriele svela i suoi segreti  

Il segreto per arrivare a 100 anni? «Vivere sereni, mangiare tanto formaggio e bere un bicchiere di vino». È la ricetta di Gabriele Mereu, neo centenario di Villagrande. Alla festa del suo compleanno, venerdì, c’era tutta la comunità. Sposato con Ermelinda Piroddi, che di anni ne ha 90, è padre di cinque figli. Ha 11 nipoti e 4 pronipoti. Una vita da pastore nell’ovile di Murulongu, oggi trascorre le giornate tra lunghe passeggiate e costanti visite a figli e nipoti. Nonno Gabriele ha ricevuto gli auguri anche dal sindaco, Alessio Seoni, e dal parroco, don Giuliano Pilia. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA