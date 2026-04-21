Il cemento del ’900, un’eredità fragile 

Lo si diceva eterno, indistruttibile, e invece abbisogna di cura, persino di restauro. Come si fa per l’antico, anche per le opere in calcestruzzo armato, che non superano il secolo, tocca salvarle dal degrado, e bisogna farlo in fretta. Al centro della lectio di domani, a Cagliari alle 18, nell’Ex Regio Museo, Fausto Mistretta porrà la questione, non nuova ma di una certa urgenza, del risanamento di tutti quegli edifici in cemento, numerosi nel capoluogo e in tutta l’isola, che patiscono i segni del tempo. La ragione per cui una lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, è intitolata “L’eredità fragile: il calcestruzzo armato del Novecento tra degrado e tutela”, si deve al rango di beni culturali a cui sono state elevate le opere in cemento.

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Come spiega Mistretta, professore associato di Tecnica delle costruzioni all’Università di Cagliari, «se per gran parte del XX secolo il calcestruzzo armato è stato celebrato come il materiale dell'eternità, il simbolo plastico di una modernità capace di sfidare il tempo e le forme, oggi, a distanza di decenni, ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma: la vulnerabilità intrinseca di questo materiale non è più solo un problema ingegneristico, ma una sfida culturale e conservativa».

A lungo bistrattato e guardato con sospetto, il cemento rimane tuttora «il materiale da costruzione per eccellenza», e svariate sono le opere architettoniche di pregio realizzate con questo composto. A cominciare dalle costruzioni di Ubaldo Badas disseminate a Cagliari, per proseguire con lo stabilimento balneare del Lido, il Padiglione Mandolesi nella facoltà di Ingegneria, o la stessa Cittadella dei Musei. Purtroppo, aggiunge Mistretta, la convinzione diffusa, ma errata, che il cemento fosse un elemento perenne, una sorta di “pietra artificiale”, ha fatto sì che si prestasse poca attenzione alla sua conservazione. «Adesso ci ritroviamo con strutture di valore, ma invecchiate male, che necessitano di interventi costosi e rapidi». Cosa fare, come farlo? Il problema è comune a molte città italiane. Cagliari, suggerisce il professore, «deve mappare gli edifici e pianificare misure basate su una “cultura della manutenzione”, che superi la logica dell'intervento d’urgenza, per approdare a una salvaguardia consapevole che tratti il cemento del secolo scorso come parte integrante del nostro Dna storico e monumentale». Il patrimonio architettonico del Novecento, chiosa Maria Antonietta Mongiu, «richiede lo stesso rigore metodologico nel restauro che storicamente abbiamo riservato alla pietra, al marmo o al bronzo».

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