07 ottobre 2025 alle 00:29

Il celebre coach d’azienda  ospite a Magie d’Inverno 2025 

Magie d’Inverno, la classica manifestazione organizzata da Rosas 1945 Eventi, in programma nella sua undicesima edizione da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 nel centro polifunzionale di via Roma, a Nuoro, cala quest’anno un autentico asso: Massimiliano Sechi, forse il più famoso life & business coach d’Italia.

Speaker internazionale, executive coach e imprenditore, specializzato nello sviluppo del potenziale umano e nella formazione di team ad alte prestazioni.

Nato con una grave malformazione che ha impedito lo sviluppo completo dei suoi arti, Massimiliano Sechi ha iniziato la sua straordinaria carriera diventando più volte Campione del Mondo degli eSports.

