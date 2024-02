Il Cedip di via Sicilia riapre: tornano “a casa” 11 ragazzi con disabilità 

A partire dalla prossima settimana, gli 11 ragazzi seguiti dal Centro educativo diurno polivalente a Serramanna, ritroveranno i loro spazi completamente rinnovati e messi in sicurezza, nei locali attigui alla scuola elementare di via Sicilia.

Nato nel 2009, Il Cedip dell’ambito Plus Sanluri, è una struttura socio educativa, rivolta a persone con disabilità lieve, che risponde ai bisogni di sostegno educativo, assistenziale, di socializzazione e aggregazione, di gestione del tempo libero e partecipazione alla vita comunitaria sociale culturale e ricreativa dei soggetti in condizione di fragilità per via della loro disabilità intellettiva e relazionale.

Durante i lavori, iniziati lo scorso novembre, i ragazzi sono stati ospitati nei locali della cooperativa Koinòs a Sanluri. «Uno spazio che loro già conoscevano in quanto lo hanno utilizzato nel 2021 quando c’era necessità di una sede ad uso non promiscuo – commenta Laura Batzella, coordinatrice del servizi –, ma di fatto tutti i cambiamenti, soprattutto se cosi repentini, creano un minimo di disagio e i ragazzi, che da un giorno all’altro hanno lasciato “casa” con tutti i riferimenti spaziali, se inizialmente entusiasti per la novità, ora hanno tanta voglia di tornare in quello che considerano il loro luogo sicuro. Ringrazio amministratori e servizi sociali del Comune di Serramanna che si sono prodigati per far sì che i tempi di ristrutturazione fossero rispettati, per limitare al minimo ogni tipo di difficoltà».

