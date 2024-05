Il Ceas nel bosco di Pixinortu? I dubbi del Comitato di tutela 

La creazione di un Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas) a Pixinortu ha il via libera del Comune ma non sono convinti i membri del Comitato permanente a difesa del bosco che, con un comunicato ufficiale, elencano le problematiche da loro rilevate, tra cui il budget, l’incertezza sul futuro gestore e la mancanza di sanzioni nei confronti di quest’ultimo. Il parco è chiuso dall’estate 2022 per motivi di sicurezza. Un anno dopo il Comune diede il via a delle operazioni che portarono all’abbattimento di diversi alberi ad alto fusto, tra cui pioppi e lecci. Secondo il Comitato si parla di più di un centinaio. Oggi, pur ammettendo che si tratta di un’iniziativa «interessante» quella del Ceas, dal Comitato puntualizzano che «non è mai stato il nostro primo obiettivo». E aggiungono: «Se si fosse parlato di area Rin (Rilevante interesse naturalistico) o altra soluzione amministrativa, anche comunale, volta a tutelare l’area naturale del bosco, avremmo messo un like».

Si parla anche di «budget assente», in quanto «non è specificata alcuna voce di spesa per il funzionamento del centro». E ancora: «La delibera non indica i criteri che saranno utilizzati per la scelta del soggetto che gestirà il Ceas, alimentando il rischio che venga affidato a un soggetto non idoneo o privo delle competenze necessarie». Inoltre «il provvedimento non prevede alcun meccanismo di coinvolgimento attivo della cittadinanza». Il Ceas, da programma, sorgerà nella casa parco in fase di ristrutturazione.

