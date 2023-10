Il Ceas in prima linea: plastica da recuperare e da riciclare 

Plastica da riciclare per tutelare l’ambiente. È una delle iniziative in programma a Guspini dove si cerca sensibilizzazione la popolazione sui problemi legati all'inquinamento da plastica.

Il Comune di Guspini ha recentemente approvato un progetto che sarà finanziato con 18mila euro da fondi Ras (Finanziamento del progetto di rete plastiche ed economia circolare). L’iniziativa è sviluppata dal Ceas di Montevecchio e mira a promuovere la sostenibilità ambientale con cinque azioni che includono la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti sulle problematiche legate alle plastiche. Sono previste attività nelle scuole, ma anche con gli adulti in un alternarsi di attività esperienziali per la comunità, la realizzazione di elaborati da parte dei bambini e ragazzi e un’azione di raccolta rifiuti in località critiche e un monitoraggio dei rifiuti post mareggiata nelle spiagge.

«Riteniamo utile la collaborazione anche degli adulti in questa importante iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta dei rifiuti con particolare attenzione al problema dell’eccessiva presenza di rifiuti di plastica nell'ambiente», ha spiegato il presidente del Ceas, Ruggero Ruggeri. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA