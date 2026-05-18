Il Cda nomina Antonello Demelas alla presidenza 

Si apre una fase nuova per il Consorzio industriale oristanese. L’assemblea, riunita ieri, dopo aver preso atto della nomina di Giovanni Mascia quale nuovo delegato del presidente della Provincia, Paolo Pireddu, ha eletto all’unanimità Antonello Demelas nuovo presidente.

Il Consiglio di amministrazione risulta ora composto oltre che da Demelas, dal vicepresidente Andrea Casu (sindaco di Santa Giusta), Giovanni Mascia (delegato della Provincia) e Giorgio Mastino (rappresentante del Comune di Oristano). ha ringraziato i componenti dell’assemblea per la fiducia e ha delineato le priorità della nuova fase.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha affermato Demelas - in quanto il Consorzio è uno strumento fondamentale per sostenere la crescita economica, produttiva e infrastrutturale dell’Oristanese. Il nostro impegno sarà orientato a consolidare quanto già realizzato e a lavorare insieme agli enti partecipanti, alle imprese e agli operatori del territorio per favorire nuove occasioni di sviluppo e competitività».

Il nuovo presidente ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: «Sarà fondamentale mantenere un rapporto sinergico e costante con la Provincia, con i Comuni di Oristano e Santa Giusta, con l’Autorità di sistema portuale, con le istituzioni del territorio e con la Regione. Solo attraverso una cooperazione stabile sarà possibile confermare il ruolo strategico del Cipor a supporto del sistema produttivo». ( s. c. )

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