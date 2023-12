Il cda dell’Ersu: «Pagate le borse di studio» 

Il Cda dell’Ersu ha votato l’ordine del giorno – presentato dal rappresentante degli studenti Francesco Stochino - sul pagamento delle borse di studio per tutti gli universitari idonei nelle graduatorie 2023/2024. «Ho ritenuto doveroso presentare l’ordine del giorno perché la tutela dei diritti degli studenti universitari deve essere sempre una priorità – il commento di Stochino –. Sono contento che la delibera sia passata nonostante la non unanimità del CdA e il parere contrario di legittimità e compatibilità tecnica alla delibera del direttore generale. Questo è un segno che la politica può governare la burocrazia. Ora vigileremo».

Alessandro Mocci, coordinatore dell’associazione studentesca Reset, ha aggiunto: «Il Cda dell’Ersu ha approvato solo ora la delibera per la copertura totale degli idonei nelle graduatorie – le sue parole -, bisogna procedere con immediatezza allo scorrimento delle graduatorie, rendendo tutti gli idonei beneficiari, e al pagamento della prima rata di tutte le borse entro il 31 dicembre, come stabilito dalle leggi e ordinato dal Cda. Non è accettabile che una giunta regionale che si adopera per risolvere problemi come lo stadio, non muova un dito per risolvere il problema di migliaia di studenti non beneficiari nelle graduatorie, nonostante la certezza delle risorse disponibili per pagare tutti gli aventi diritto».

