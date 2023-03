Il cda dell’Atp è quasi tutto al femminile 

Nel cammino, tortuoso, verso la compiuta parità di genere non mancano le aziende già parecchio avanti. Il consiglio di amministrazione dell’Atp, l’azienda di trasporti cittadina, è composto per quattro quinti da donne: Tatiana Isoni, Francesca Fiori, Mariantonietta Manca e Valentina Schirru.

E in occasione dell’Otto Marzo, la stessa azienda, ha deciso di dedicare un omaggio al pubblico femminile: a Nuoro, per l’intero orario di servizio, tutte le corse saranno gratuite per donne, ragazze, bambine. Spiega Mauro Piras, il dg e che da tre anni è alla guida di Atp: «È un piccolo gesto di vicinanza alle donne, sempre in prima linea al lavoro e in famiglia con le loro doti di empatia e intelligenza relazionale: qualità di cui la società, oggi, ha più che mai bisogno; e vuole essere anche un segnale di incoraggiamento per le giovani che scelgono carriere tradizionalmente riservate agli uomini».

«Si tratta di un piccolo ma significativo segno di amicizia», aggiunge il presidente di Atp, Stefano Flamini, «nell’ottica di migliorare sempre più il rapporto con il nostro pubblico. Con l’auspicio che rispetto, dialogo e solidarietà possano costituire valori condivisi e conquiste di tutta la comunità».

La comunicazione che accompagna l’iniziativa recita: «Il movimento delle donne. Le donne muovono il mondo. Atp le aiuta a muoversi». Parole pensate dall’umorista e copywriter Alessandra Berardi Arrigoni.

