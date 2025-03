Il Cda del Consorzio industriale salva cinque posti di lavoro 

L’analista finanziario ha detto che l’eventuale gestione dell’impianto di compostaggio di Quirra sarebbe un infuso di benessere per il Consorzio industriale. Il cui consiglio di amministrazione ha ribadito la volontà di acquisire quel complesso industriale, al palo da gennaio scorso a causa della rottura di un telone. «Con la valorizzazione dei rifiuti si potrebbe produrre un buon concime per il terreno», dice Franco Ammendola, presidente del Consorzio che siede su una poltrona in bilico. Mercoledì il Tar entrerà nel merito della lite fra l’imprenditore e la Provincia dell’Ogliastra, la quale amministratrice straordinaria, Marzia Mameli, il 18 febbraio scorso gli ha dato il benservito cui è seguito il ricorso dello stesso Ammendola.Nel cda di venerdì sera il Consorzio ha anche salvato cinque posti di lavoro. Restano in servizio tre operai (assunti con un’agenzia interinale) e due ingegneri. I contratti sono stati prorogati. Ma a concentrare è stata la valutazione del business plan per la gestione del sito di Quirra. «Andremmo a completare il processo di valorizzazione dei rifiuti solidi-urbani e ad ampliare la gamma dei servizi offerta dal Consorzio», sottolinea il presidente. Invero, il Consorzio si è pure candidato a rilevare la gestione dell’impianto. «A quella comunicazione la Provincia non ha mai risposto. Anzi, ci risulta che abbia rinnovato il contratto per due anni con l’impresa uscente». (ro. se.)

