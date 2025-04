Il cavo marino Sacoi sventra una spiaggia di Santa Teresa  

Il cantiere Sa. Co. I. 3 è stato aperto da qualche settimana in una delle spiagge più belle e frequentate del litorale di Santa Teresa Gallura, la presenza delle ruspe nella insenatura della Marmorata preoccupa gli operatori turistici. Si parla dei lavori per il potenziamento dell’elettrodotto Sa. Co. I. 2, che collega Sardegna e Corsica dal 1992 e ormai è arrivato alla fase finale della sua operatività. Il Sa. Co. I. 3 è il nuovo elettrodotto. Parte della Toscana, attraversa tutta la Corsica, entra in Sardegna a Santa Teresa e poi prevede una stazione di conversione vicino alla centrale elettrica di Codrongianos. Si tratta di un progetto di Terna, prevede “due cavi terrestri in corrispondenza dell’approdo dei cavi marini a Santa Teresa Gallura e due cavi marini tra la Sardegna e la Corsica”. Nelle intenzioni di Terna si tratta di un intervento importante (costo 950 milioni di euro) “finalizzato a garantire maggiore affidabilità del sistema elettrico, a migliorare l’efficienza della rete e l’integrazione delle fonti rinnovabili”. A La Marmorata è stata recintato un intero settore a bordo spiaggia ed è visibile la traccia che indica il percorso dell’elettrodotto, le ruspe stanno operando a ridosso dell’arenile. Gli operatori turistici sono preoccupati, la stagione estiva è alle porte. Ma l’allarme è anche per le caratteristiche del sito. Si tratta di una piccola baia di grande pregio paesaggistico, seppure modificata da un contestatissimo intervento edilizio. Il problema è anche l’assetto idrogeologico dell’area.

