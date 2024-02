Il Cavaliere Infinito Martinez e la Sartiglia tra il sacro e il kitsch 

Anche allora erano tutti rintanati in casa, perché la morte galoppava a briglia sciolta. «Nel 1656» ricorda Filippo Martinez, «Aristanis era devastata dalla peste nera che aveva ucciso gran parte della popolazione, ma il Componidori poco prima dell’alba volle uscire ugualmente, montò a cavallo e, con la mano armata dai fiori de sa Pippia ’e Maju – la bambina di maggio– percorse le strade vuote e benedisse tutto e tutti». Quattro secoli più tardi, un’altra epidemia sigilla le porte delle case oristanesi, e anche stavolta, prosegue l’artista sardo, «un cavaliere mascherato, nominato il Cavaliere Infinito, passando col suo cavallo davanti alla Cattedrale dell’antica capitale del Giudicato d’Arborea, perpetua la sua benedizione con Sa Pippia ‘e Maju». Era l’alba del 15 febbraio del 2021, l’anno del Covid-19.

Vera che sia oppure no la leggenda, per quali ragioni rievocare la cerimonia del 1656? E proseguirla tutt’oggi? Filippo Martinez, settantaduenne, scrittore, regista e pittore di Oristano, lo dirà, insieme a molte altre cose, domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 17, con la lectio intitolata “Il Cavaliere Infinito. La Sartiglia tra Sacro e Kitsch“. Durante il consueto appuntamento dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali di Cagliari, il performer, com’è nel suo stile, legherà i molteplici fili di una riflessione che parte dalla giostra equestre del Carnevale oristanese, attraversa le zone del sacro, per soffermarsi sulla natura umana.

L’organizzazione della Sartiglia, spiega Martinez, «è sempre stata affidata a due gremi: la domenica quello dei contadini e il martedì quello dei falegnami. Nel 1999 fu fondato anche il Gremio del Cavaliere Infinito. Questo terzo gremio per anni ha operato in una realtà parallela affiorando ogni tanto nella dimensione “reale” per lasciare il segno: la Città di Aristan con la sua università, i Gremi delle Passioni, l’istituzione dell’Ordine della Camelia, Zorro. Quando però, nel 2021, durante la pandemia, i due gremi storici decisero di non correre, il Gremio del Cavaliere Infinito, per non negare al mondo proprio in quel momento tragico l’annuale benedizione, scelse per la prima volta di far uscire il suo Cavaliere». Il quale, al di fuori dell’organizzazione ufficiale, continua a cavalcare nella notte del lunedì che precede il martedì grasso, «dalla cattedrale alla battigia della spiaggia di Torre Grande, estendendo la sua benedizione oltre il mare, a tutti i popoli della Terra».

Una benedizione, appunto, e non una gara, precisa il rettore dell’Università di Aristan, Facoltà di Scienze della Felicità, che ideò e fondò con un gruppo di intellettuali circa due decenni fa. La giostra equestre di Carnevale è ancora molto sentita dalla popolazione di Oristano, però, come accade alle tradizioni vetuste, nel crescere di fama, «ha perduto in purezza». Nel passato la maschera, e il suo significato simbolico, era più importante del volto che nascondeva. Negli ultimi anni è diventata un elemento decorativo, e i nomi di chi la porta sono urlati, anziché sussurrati. Si è smarrita la dimensione sacra del rito, sembra dire Martinez, «quell’anelito alla trascendenza», che non per forza di cose ha a che fare con la religione. Invece, molto ne ha con l’umanità che rivendichiamo. Il Cavaliere Infinito, che ha «perso i nomi di chi è stato», se ne fa se ne fa carico tenendo a freno la sua «eterna paura di cadere».

