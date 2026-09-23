Il cavalcavia del sonno perduto 

I rumori molesti provenienti dal cavalcavia avvelenano il riposo e la serenità dei residenti. Chi abita sotto la strada, che dalla zona industriale di Tortolì conduce verso l’Orientale, non ne può più dell’inquinamento acustico tanto che 80 persone, residenti nel quartiere di Su Muru Nou e nelle vie Baugerbu e del Pescatore, hanno firmato una petizione inviata anche al prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro. Chiedono l’installazione di barriere fonoassorbenti di ultima generazione per evitare che i rumori continuino a essere fonte di malessere per le famiglie. Destinatario della nota anche il Consorzio industriale, proprietario del tratto di strada.

La vicenda

Lungo il cavalcavia, 300 metri di strada tra Baccasara e la Statale 125, si contano 12 giunti di dilatazione che, al passaggio dei mezzi, generano un impatto acustico intenso, soprattutto quando i veicoli stessi percorrono la strada a velocità elevata. Il fenomeno, protratto nell’arco della giornata e anche la notte, comporta un significativo disturbo per i residenti e per le attività che insistono nelle vicinanze, con ripercussioni sulla qualità della vita e sul benessere delle persone. «Quella che viviamo - sostengono i firmatari della petizione - è una situazione di forte disagio causata dall’eccessiva rumorosità prodotta dai giunti di dilatazione presenti lungo il cavalcavia, che versa in uno stato di degrado e abbandono e che necessita di interventi strutturali definitivi quali installazione di barriere acustiche ai margini della carreggiata, per attenuare le onde sonore, e la manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione».

La richiesta

«Chiediamo un intervento immediato da parte del Consorzio per accertare le cause dell’eccessiva rumorosità, e per adottare le necessarie misure di mitigazione, anche con soluzioni-tampone, economiche e di facile realizzazione utili a ridurre il rumore prodotto dal transito dei mezzi, quali, a titolo esemplificativo, una manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione». Al Consorzio la nota è stata inviata lo scorso luglio e da queste parti attendono riscontro. «In virtù dell’impatto sulla popolazione interessata confidiamo in un rapido riscontro e nell’avvio delle iniziative necessarie a contenere il disagio». Ieri non è stato possibile avere una posizione dai vertici dell’ente consortile.

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