«Il catechismo? A domicilio è meglio» 

«Abbiate il coraggio di aprire le porte di casa vostra per far entrare il catechismo»: Francesco Garofalo, 51 anni, originario di Napoli, ha inaugurato l’anno catechistico 2024-2025 con questo invito rivolto alle famiglie decimesi. Una classe composta da una quindicina di cresimandi dodicenni, da qualche settimana, ha voltato pagina passando dalla tradizionale evangelizzazione nelle classi dell’oratorio al catechismo come lo concepisce Papa Francesco: «Sua Santità – spiega Garofalo – si è rivolto a noi incoraggiandoci a non stancarci mai di essere catechisti ma a esserlo in maniera diversa e responsabile. La catechesi non può essere come un’ora di scuola ma un’esperienza viva della fede».

Il modus operandi introdotto a Decimomannu dal neocatecumenale ha spiazzato i genitori presenti al primo appuntamento, chiamati all’appello per conoscere la persona che accompagnerà i loro figli fino al giorno della cresima e ascoltare quella che, a primo acchito, è parsa una richiesta “bizzarra”: «Sarebbe una benedizione per tutte le famiglie se queste aprissero le loro case insieme al loro cuore, facendo vivere l’ora di gruppo fuori dalle solite quattro mura».

La novità

Il primo a spalancare la porta della sua dimora è stato lo stesso catechista: «Accoglierò i ragazzi a casa mia – spiega Garofalo – fino a che non riceverò un invito da un genitore. Anche io ho famiglia: una moglie e 4 figli, il più grande di 21 anni e il più piccolo di 5. Dire che non si ha tempo, spazio, voglia è solo trovare delle scuse. Se davvero una cosa si vuole la si fa».

Il catechismo deve andare oltre i soliti schematismi: «A casa non si fa l’appello perché non siamo a scuola e le preghiere le insegnano le nonne, non noi catechisti». E dev’essere un momento di condivisione: «Chiudiamo gli incontri con una merenda che amo chiamare àgape : amore disinteressato, immenso e smisurato, lo stesso che Dio ha nei confronti dell’umanità e che guarisce la sofferenza».

Durante gli incontri di catechismo Garofalo porta con sé un’immagine della Madonna: «Lei è la prescelta, mamma per eccellenza e simbolo di coraggio e diversità. Ha saputo dire “no” al serpente».

Il diverso

L’amore, per Garofalo, è un atto di coraggio: «Chi ama ha il potere di fare tutto e non fermarsi davanti a nulla». Con l’amore si guarda oltre le differenze che ci spaventano: «Se si ha il coraggio di essere diversi il mondo ci segue. Quando ci innamoriamo di una persona diversa da noi, per amore siamo pronti a fare scelte difficili. Io ho lasciato Napoli per seguire la mia famiglia. Lavoro alla capitaneria di porto come guardia costiera e sono spesso a contatto con i migranti».hiude con un pensiero rivolto alla sua terra: «Sono un tifoso sfegatato del Napoli. Della mia terra mi manca l’atmosfera, la fisicità e la capacità di sdrammatizzare su tutto. Ma soprattutto manca un modo di pensare comune, quello che ti porta ad avere sempre “pazienza”».

