Il Castiadas vola, Gonnos schiacciato 

Castiadas 4

Gonnosfanadiga 1

Castiadas (4-4-2) : Toro, Tamburini (46’ st A. Ruggeri), Sitzia (19’ st Crobe), Chessa, Falciani, S. Mura (32’ st Erriu), Felleca, C. Ruggeri, Cardia (35’ st Cabras), Ambu, Zuddas (19’ st Sanna). In panchina Pani, Dessì, Trogu, Murgia. Allenatore Dessì.

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Fraga, Deidda (12’ st Spina), La Torre, Ariu (37’ st Pes), Serci, Unida, Murgia, Figus, L. Tocco (44’ st Sardu), A. Tocco, Lampis. In panchina Cappai, Rodriguez. Allenatore Congia.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 31’ (r) Falciani, 43’ Zuddas; st 16’ Figus, 27’ Felleca, 49’ Cabras.

Note : espulso Murgia all’8’ st; ammonite Crobe.

Castiadas. All’Annunziata il Castiadas ritrova il successo contro il Gonnosfanadiga. Entrambe le squadre si presentano in formazione rimaneggiata. La squadra di Cristian Dessì prende da subito le redini del gioco e dopo alcune occasioni al 31’ sblocca il risultato con un rigore trasformato da Falciani concesso per un fallo su Cardia. Al 43’ il raddoppio: cross dalla sinistra di Stefano Mura, deviazione aerea vincente di Zuddas.

Nella ripresa all’8’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Murgia (fallo da ultimo uomo su Stefano Mura). Tuttavia al 16’ accorciano le distanze con Figus che, appostato sul secondo palo, spedisce la palla in rete su un cross dalla destra. Al 27’ però i sarrabesi realizzano la terza rete con una punizione dalla destra di Felleca. In pieno recupero Cabras firma il poker da fuori area. «Un’ottima prestazione dei ragazzi», dice il diesse del Castiadas, Stefano D’Apice. «I giovani hanno fatto bene». (ant. ser.)

