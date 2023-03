Il Castiadas vince ma resta a -12 

Cortoghiana 0

Castiadas 2

Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Cuccu (40’ st Peddis), Pau, Biccheddu, Marreddu, Bove, Gallus (27’ st Pintus), Giganti (27’ st Salaris), Ardau, Fenu, Muscas. In panchina Mei, Fiori, Cro, Mura. Allenatore Piras.

Castiadas (4-4-2) : Pani, Ruggeri, Tamburini, Ambu (40’ st Cappai), Massessi, Capelli, Caddeo (35’ st Pilosu), Onano, Casciello (10’ st Cireddu), Mura, Mboup. In panchina Aramu, Deiana, Crobe, Dessì, Cuccu, Olivieri. Allenatore Dessì.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : nel primo tempo 23’ Mboup (r), nella ripresa 45’ Cappai.

Note : ammoniti Onano, Biccheddu, Caddeo. Al 60’ Galizia para un rigore a Mboup.

Carbonia. Un rigore segnato, un altro fallito e una fucilata a suggello di una gara vinta senza strafare. Colpa forse di un Cortoghiana spuntato (solo un’occasione, a un minuto dalla fine), il Castiadas non suda granché per aver ragione 2-0 dei sulcitani reduci dalla preziosa vittoria in trasferta contro l’Orrolese. Anche gli ospiti sono reduci da vittorie a raffica e i padroni di casa ieri rendono loro la vita facile: al 23’ Mura viene steso in area e dal dischetto ci pensa Mboup.

Al 45’ Galizia è miracoloso sul centravanti lanciato a rete. E lo è altrettanto al 21’ della ripresa quando para il penalty calciato da Mboup per fallo su Mura (migliore in campo). Il Cortoghiana langue ma al 44’ ha una mezza occasione con Salaris: il portiere a fatica toglie la palla dall’incrocio. Ma un minuto dopo chiude i giochi la botta da 25 metri di Cappai su punizione: palo e gol.

