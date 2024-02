Il Castiadas vince e aspetta il Monastir 

Castiadas 3

Arbus 0

Castiadas (4-4-2) : Toro (30’ st Pani), A. Ruggeri, Sitzia (26’ st Tamburini), Chessa, Falciani, C. Mura (5’ st S. Mura), Felleca, Ambu, Erriu (35’ st Cabras), Cardia, Mboup (41’ st Zuddas). In panchina Crobe, Cannas, Sanna, Trogu. Allenatore Dessì.

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Acosta, Spina, Argiolas, Stechina, Soumahoro, Canargiu (44’ st Cancedda), Atzori, Podda (21’ st Mamadou), Yao, Andrade. In panchina Marongiu, Marroccu, E. Concas, S. Concas. Allenatore Agus.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 32’ pt Mboup, 7’ st Chessa, 42’ st Zuddas.

Note : espulso Atzori al 26’ st; ammoniti C. Mura e Falciani; recupero 1’ pt e 1’ pt.

Castiadas. Troppo forte il Castiadas per un Arbus che non attraversa di certo un buon momento, vista la sua classifica preoccupante e l’indisponibilità di alcuni titolari: 3-0 il risultato finale per i ragazzi del Sarrabus allenati da Dessì, ora a 43 punti. Il risultato consolida il secondo posto in classifica in attesa che giochi (oggi) il Monastir capolista.

Nella prima mezzora si gioca quasi al piccolo trotto, con i locali comunque più incisivi e l’Arbus che si difende riuscendo anche ad affacciarsi nell’area sarrabese. Al 32’ però è il bomber Mboup a sbloccare il risultato con un pallone imprendibile per il portiere ospite.

Nella ripresa al 7’ è il difensore Chessa a improvvisarsi goleador spiazzando ancora Pilloni e raddoppiando per la sua squadra, che continua ad attaccare e sigla la terza rete al 42’ con Zuddas. È la rete che chiude la gara.

