Al Comunale.
20 ottobre 2025 alle 00:12

Il castiadas vede la vetta 

Successo a Villacidro: ora il comando è a una lunghezza 

Villacidrese 0

Castiadas 2

Villacidrese (4-4-2) : Doneddu, Laconi, Lussu, Saias, Atzeni (19’ st Pinna), Cirronis, L. Muscas, Mereu (28’ st Auriemma), Paulis, Figus (19’ st Agostinelli), Atzei. In panchina Puliga, Pittau, A. Muscas, Demurtas, Carta, Cadeddu. Allenatore Mingioni

Castiadas (4-4-2) : Galasso, Ornano, Fredrich, Bonfigli, Grinbaum, A. Marci, Carboni, Antinori, Miranda (35’ st Pulcrano), Ridolfi (26’ st G. Marci), Bapignini (43’ st Pionca). In panchina Sarritzu, Murru, Altobelli, Cadoni, Pilosu, Balloi. Allenatore Antinori.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : st 7’ Miranda, 39’ Pulcrano.

Note : espulso Paulis. Ammoniti Carboni, Cirronis e Pinna.

Villacidro. Stop interno per la Villacidrese che perde 0-2 contro Castiadas in una sfida tra due squadre che puntano fortemente alla posizione di vertice del girone A di Promozione. Lo spettacolo messo in campo dalle compagini di Mingioni e Antinori non ha sicuramente deluso i tifosi presenti al comunale di Villacidro.

Nel primo tempo, concluso a reti bianche, è la Villacidrese a creare l’occasione più ghiotta: dall’angolo di Paulis, una deviazione supera Galasso ma Fredrich è decisivo sulla linea di porta. A inizio ripresa il gol biancoverde: uscita sconsiderata di Doneddu che rinvia il pallone sui piedi di Miranda il quale, da sinistra, insacca con uno splendido pallonetto. La squadra di Mingioni si scuote, ma un palo sugli sviluppi di corner e un salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Pinna, non bastano per agguantare la parità. Nel finale il Castiadas trova il gol del raddoppio con Cadoni che mette al centro per Pulcrano il quale batte un incolpevole Doneddu. I biancoverdi sono così a un solo punto dalla capolista Guspini; Villacidrese in settima posizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

