il castiadas va sotto poi rimonta e dilaga 

Vecchio Borgo 1

Castiadas 3

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna (29’ st Ghiani), Sanchez, Cara, Vieira, Oli (37’ st Limbardi), G. Murgia (37’ st Siddi), S. Murgia, Mastropietro (37’ st Loi), Ataldi (29’ st Ferrer). In panchina: Fantola, D. Loi, Mastio, Picciau. Allenatore Murgia.

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Fredrich, Marci, Setzu, Miranda, Poma, Assis, Da Silva (22’ pt Cadoni, 45’ st Bellanza), Mattea, Pulcrano (31’ st Bonfigli). In panchina, Sarritzu, Matta, N. Ridolfi, J. Ridolfi. Allenatore Antinori.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 23’ Mastropietro, 45’ Cadoni; st 3’ Cadoni, 25’ Miranda.

Sinnai. Il Castiadas vince sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia per 3-1, al termine di una gara combattuta e decisa soprattutto nella ripresa. I padroni di casa, forti di una situazione di classifica molto favorevole, partono con buon ritmo e trovano il vantaggio al 23’. Pinna scende sulla fascia sinistra e mette al centro un cross perfetto, sul quale Mastropietro arriva in anticipo sul difensore avversario e, con una splendida conclusione al volo, firma l’1-0 facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico locale. Il Castiadas, invece, continua a rincorrere la zona promozione e non si scompone dopo lo svantaggio, mantenendo il controllo del gioco alla ricerca del pareggio. La pressione degli ospiti viene premiata proprio allo scadere del primo tempo: al 45’ Fabio Cadoni svetta più in alto di tutti su un pallone in area e, con un preciso colpo di testa, supera il portiere ristabilendo la parità sull’1-1.

Nella ripresa il Castiadas rientra in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo e determinato. Bastano infatti tre minuti per completare la rimonta: al 48’ è ancora Cadoni il protagonista, che dopo aver dribblato il diretto avversario lascia partire un tiro preciso che batte il portiere e vale il 2-1 per gli ospiti.

Il Vecchio Borgo prova a reagire, ma il Castiadas gestisce con ordine e colpisce nel finale con un gesto tecnico di grande qualità. Miranda vede il portiere fuori dai pali e, con grande lucidità, lascia partire un pallonetto dai 40 metri che si insacca in rete per il definitivo 3-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA