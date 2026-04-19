Il Castiadas travolge la Freccia Parte Montis 

Castiadas 7
Freccia P. Montis 1
Castiadas (4-3-3) : Galasso (1’ st Sarritzu), Ornano, Frederich, Carboni, Grinbaum, G. Marci, Ridolfi (16’ st Poma), Mattea (8’ st Bellanza), Cadoni (8’ st Matta), A. Marci, Miranda (8’ st Assis). In panchina Bonfigli, Setzu, Lecca, Pulcrano. Allenatore Bebo Antinori.
Freccia Parte Montis (4-4-2) : Margiani, Atzori (16’ st Mureddu), Biancu, Marongiu, E. Maccioni, Muru, Girseni (27’ st Vinci), Mandis (1’ st C. Maccioni), Cruccas (21’ st Troncia), Chouachi (27’ pt Atzei), Cau. In panchina Piras, Vargiu, Barrales, S. Maccioni. Allenatore Giancarlo Boi.
Arbitro : Valentina Cadoni di Cagliari.
Reti : pt 4’ e 25’ Mattea, 15’ A. Marci, 34’ Cadoni; st 15’ Assis, 25’ Carboni, 28’ Atzei, 33’ A. Marci.
Note : espulso Murru; ammoniti Matta, Cruccas e Maccioni.
Castiadas. Troppo forte il Castiadas per la Freccia Parte Montis: finisce 7-1, con i padroni di casa di Bebo Antinori ancora in corsa per il salto diretto di categoria, anche se l’obiettivo resta complicato. Per la squadra di Mogoro, invece, arriva la retrocessione in Prima categoria.
Protagonisti Mattea e Andrea Marci, entrambi autori di una doppietta. A segno anche Assis, Cadoni e Carboni. Da segnalare inoltre una traversa colpita da Matta. Per gli ospiti, rete firmata da Atzei. (ant. ser.)
RIPRODUZIONE RISERVATA