Il Castiadas sogna la grande scalata 

Castiadas. Il Castiadas punta all’Eccellenza. La squadra, reduce dal secondo posto in Promozione, proverà a fare il salto nel prossimo torneo. La prima mossa della società, capeggiata dal presidente Mauro Vargiolu e dal vice Matteo Frau, è stata blindare il tecnico Cristian Dessì. Confermata anche gran parte della rosa della scorsa stagione, con l’eccezione di Aramu, Pilosu, Tesio, Cappai e Casciello.

Tra i nuovi arrivati ci sono Claudio Mura, Filippo Littarru e Christian Ruggeri, provenienti dal Sant’Elena, Matteo Cardia (ex Selargius), Guglielmo Falciani (ex Sant'Elena e Città di Selargius) e il portiere Fabio Toro, la scorsa stagione all’Andromeda.

Calciatori che il tecnico Dessì conosce bene. «Sarà sicuramente un campionato molto più difficile e impegnativo rispetto a quello passato», sottolinea l’allenatore, «sarà un girone con diciotto squadre e non quattordici perché la Promozione tornerà a essere divisa in due raggruppamenti, Sud e Nord. Monastir, Tortolì, e Arborea stanno facendo bene sul mercato. Poi ci sono le retrocesse Nuorese e Lanusei che non staranno di certo a guardare. Cercheremo di farci trovare pronti e di stare in alto. Dovremo essere più continui rispetto all’ultimo campionato, dove ci sono stati alti e bassi soprattutto nella prima parte. Eravamo anche una matricola e ci poteva stare».

Il club presenterà la domanda di ripescaggio. «Da quanto trapela difficilmente ci saranno molte chance», aggiunge però Dessì, «la Federazione sembrerebbe intenzionata a lasciare l’Eccellenza a diciassette squadre, sedici se dovessero ripescare l’Ilvamaddalena. Vedremo. In questo caso non possiamo che attendere le decisioni dell’organo federale sardo».

