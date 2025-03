IL castiadas SI SPAVENTA POI PIEGA IL VILLAMASSARGIA 

Castiadas 2

Villamassargia 1

Castiadas (4-3-3) : Daga, Marci, Altobelli (1’ st Vacca), Szafran, Pionca, Bonfigli (38’ st Echazù), Murru (1’ st Cadoni), Rifolfi, El Kamlichi (30’ st Angelucci), Fadda (1’ st Grimbaum), Pulcrano. In panchina Pensa, Lucianu, Setzu, Furci. Allenatore Guido Fenza.

Villamassargia (4-2-3-1) : Medda, Putzu, Angioni (34’ st Asaro), Bratzu, Ciccu, Loi (25’ st Melli), Contini, Orgiana, Cuccu (9’ st Floris), Chessa (12’ st Aru), Arcidiacono (7’ st Pusceddu). In panchina Marcia, Lebiu. Allenatore Alessandro Perra.

Arbitro : Giovanni Maria E. Ortu di Carbonia.

Reti : 25’ pt Bratzu, 3’ st Pulcrano, 18’ st El Kamlichi.

Note : espulso Orgiana per doppia ammonizione; ammoniti Bonfigli, El Kamlichi, Arciadiacono, Cuccu, Putzu, Ciccu, Angioni, Bratzu.

Castiadas. Vittoria in rimonta per il Castiadas contro un mai domo Villamassargia. Tre punti che consentono ai sarrabesi di avvicinarsi alla terza posizione (ora a -5). Per gli ospiti invece è retrocessione.

I biancoverdi prendono da subito in mano il pallino del gioco creando diverse occasioni ma a passare è il Villamassargia al 25’ grazie a una conclusione da fuori area di Bratzu. Tra il primo e secondo tempo, il tecnico Guido Fenza cambia tre uomini e sistema di gioco. Dopo appena 3’ dalla ripresa arriva il pari firmato da Pulcrano su cross dalla destra di Cadoni, proprio uno dei neo entrati. Al 18’ il sorpasso di El Kamlichi ancora su un cross, questa volta dalla sinistra di Vacca. Il Villamassargia va alla ricerca del pareggio ma il Castiadas protegge il vantaggio e incamera tre punti preziosi. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA